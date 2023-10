Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Tageszeitungen entwendet

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim, Kreiensen, Kalefeld, zw. dem 30.09.2023 und dem 13.10.2023 Im angegebenen Zeitraum ist es in Bad Gandersheim, im Steinweg und Am Plan, in Kalefeld in der Auetalstraße, in Sebexen Zur Kirche sowie in Kreiensen am Bahnhof wiederholt zu Diebstählen von Tageszeitungen gekommen. Die Zeitungen, die von einem Zulieferer an den Tatorten deponiert wurden, sind jeweils in den frühen Morgenstunden entwendet worden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 800 Euro. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei Bad Gandersheim unter der Tel.Nr. 05382-95390 (bas)

