POL-MTK: Fahndungsrücknahme - Vermisster Jugendlicher aus Wohngruppe in Hofheim am Taunus

Hofheim (ots) - 1. Audi Q7 von Autodieben gestohlen, Hofheim am Taunus, Am Sonnenhang, Freitag, 16.02.2024, 1 Uhr bis 6 Uhr (jn)Einen Audi im Wert von circa 50.000 Euro haben Fahrzeugdiebe in der Nacht zum Freitag in Hofheim gestohlen. Der Pkw war zuletzt um 1 Uhr vor der Haustür der Wohnanschrift der Geschädigten ...

