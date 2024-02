Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 05.02.2024 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Lauda-Königshofen - Unterbalbach: Zeugen nach Einbruch in Schulgebäude gesucht

Nachdem Unbekannte am Wochenende in eine Schule in Lauda-Königshofen - Unterbalbach einbrachen, sucht die Polizei nach Zeugen. Zwischen Samstagmorgen, 9 Uhr, und Sonntagvormittag, 11.30 Uhr, kletterten der oder die Täter zunächst über einen Zaun, um danach auf ein Flachdach des Schulgebäudes zu gelangen. Von dort öffneten sie gewaltsam ein Fenster und drangen darüber ins Innere der Schule ein. Im Gebäude wurden mehrere Räume durchsucht. Dabei brachen die Einbrecher mehrere Türen, Schränke und auch einen Getränkeautomaten auf. Die Täter flüchteten schließlich mit einem Akkuschrauber sowie einer geringen Menge Münzgeld. Zeugen, die am Wochenende rund um die Schule in der Wagnerstraße verdächtige Beobachtungen machen konnten, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tauberbischofsheim unter der Telefonnummer 09341 810 zu melden.

Tauberbischofsheim: Nach Unfall einfach weitergefahren

Nach einem Unfall am Samstagabend in Tauberbischofsheim wird dem Fahrer eines Mercedes die Möglichkeit gegeben, in nächster Zeit seine Fähigkeiten als Beifahrer zu schulen. Der 60-Jährige war gegen 22.30 Uhr auf der Julius-Berberich-Straße unterwegs, als er mit seinem Wagen mit einem am Straßenrand stehenden Skoda kollidierte. Anstatt den Unfall zu melden, fuhr der Mann einfach weiter. Zeugen, die den Unfall beobachtet hatten, informierten die Polizei, die den Mann schließlich kurze Zeit später im Bereich seiner Wohnung antreffen konnten. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann einen Atemalkoholwert von über 2,3 Promille aufwies, weshalb er die Beamten in ein Krankenhaus zur Blutentnahme begleiten musste. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Am Mercedes und dem Skoda entstanden Schäden in Höhe von insgesamt knapp 10.000 Euro.

Lauda-Königshofen: Unfall unter Alkoholeinfluss

Eine Spur aus Fahrzeugteilen führte am Samstagnachmittag bei Lauda-Königshofen zum Verursacher eines Verkehrsunfalls. Der 55-Jährige war um kurz vor 16 Uhr mit seinem Volvo auf der Bundesstraße 292 von Königshofen in Richtung Sachsenflur unterwegs, als er vermutlich aufgrund seines Alkoholpegels die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der Wagen kreuzte die Gegenfahrspur und kam nach links von der Fahrbahn ab, wo er einen Leitpfosten überfuhr und schließlich eine knapp drei Meter hohe Böschung hinunterrollte. Der Volvo blieb zunächst stark beschädigt stehen, bevor sich der Fahrer dazu entschloss einige hundert Meter entlang der Bundesstraße durch den Acker zu fahren. Kurz vor einem Bahnübergang gelangte er mit seinem Auto wieder auf die Straße und trat den Heimweg an. Dabei fielen vom Volvo immer wieder diverse Fahrzeugteile ab. Zeugenhinweise und die Spur aus Teilen brachten die Polizei schnell auf die Spur des 55-Jährigen. Ein Atemtest bestätigte schließlich den Verdacht der Polizisten. Wegen seines Atemalkoholwerts von 2,6 Promille musste der Mann die Beamten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Ersten Schätzungen nach belaufen sich die Schäden am Volvo auf rund 8.000 Euro.

Bad Mergentheim: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Nachdem ein unbekannter Verkehrsteilnehmer am Freitag in Bad Mergentheim ein parkendes Auto beschädigte, sucht die Polizei nach Zeugen. Der Besitzer hatte seinen BMW gegen 12 Uhr noch unbeschädigt auf einem Parkplatz in der Straße "Unterer Graben" gesehen. Als er gegen 16 Uhr erneut zu seinem Wagen kam, bemerkte er den Schaden an der hinteren Stoßstange seines Pkws und informierte die Polizei. Diese beziffert den Schaden mit etwa 1.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Verursacher oder der Verursacherin geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07931 54990 beim Polizeirevier Bad Mergentheim zu melden.

Bad Mergentheim: Gefährdete Verkehrsteilnehmer gesucht

Vergangenen Mittwoch gefährdete ein 60-Jähriger mit seinem Hyundai auf der Bundesstraße 290 bei Bad Mergentheim mehrere Verkehrsteilnehmer. Der Mann war gegen 8 Uhr von Bad Mergentheim in Richtung Herbsthausen unterwegs, als er trotz Gegenverkehr mehrere Fahrzeuge vor ihm überholte. Verkehrsteilnehmer, die durch den roten Hyundai gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07931 54990 beim Polizeirevier Bad Mergentheim zu melden.

