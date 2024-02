POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 05.02.2024 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Polizeipräsidium Heilbronn

A6/Bad Rappenau: Verkehrskontrolle der Autobahnpolizei

Bei Schwerlastkontrollen des Verkehrsdienstes Weinsberg am Donnerstagmittag auf der Autobahn 6 bei Bad Rappenau wurden teils gravierende Verstöße festgestellt. Bei einem mit Gefahrgut beladenem Sattelzug ergab sich im Rahmen der Kontrolle der Verdacht, dass an der Bremsleitung manipuliert wurde. Die Bergutachtung bei einer technischen Prüfstelle ergab, dass der Fahrer einen Bremszylinder nach einem Defekt statt zu reparieren einfach außer Betrieb gesetzt hatte. Die Weiterfahrt wurde daraufhin bis zu Instandsetztung untersagt. Des Weiteren muss er mit einer Anzeige wegen des Verstoßes gegen zulassungs- und gefahrgutrechtliche Vorschriften rechnen. Bei den Kontrollen weiterer Lkw-Lenker wurden darüber hinaus noch massive Verstöße gegen die Lenk-und Ruhezeiten festgestellt. Auch sie müssen nun mit hohen Bußgeldern rechnen.

Heilbronn: Daimler-Benz kommt von der Fahrbahn ab - 64-Jähriger verletzt

Nachdem ein Mann mit seinem Pkw am Freitagmorgen aus bislang unbekannter Ursache in Heilbronn von der Fahrbahn abkam, musste er in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 64-Jährige fuhr gegen 9.40 Uhr auf der Neckartalstraße von Heilbronn in Richtung Neckarsulm. Hierbei verlor er auf gerader Strecke die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr eine Böschung hinunter. Der Sachschaden wird auf 4.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

