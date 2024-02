Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 02.02.2024 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Pfedelbach: Unfall zwischen Ape und Traktor Bei einem Unfall am Donnerstagnachmittag wurden vier Personen in der Nähe von Pfedelbach verletzt. Ein 69-Jähriger fuhr gegen 15 Uhr auf dem Verbindungsweg zwischen der Kreisstraße 2347 und Heuberg mit seiner Ape. Auf der Ladefläche der Ape befanden sich ein 2-Jähriger, eine 6-Jährige und eine 61-Jährige. Ihnen entgegen kam ein 57-jähriger Traktorfahrer. Dieser drehte sich vermutlich nach hinten um, um nach seinem Anhänger zu sehen und übersah hierbei die ihm entgegenkommende Ape. Aufgrund dessen kam es zur Kollision und alle drei Mitfahrer fielen von der Ladefläche des Gefährts. Der 69-jährige Fahrer stieß sich den Kopf an der Windschutzscheibe, der Traktorfahrer blieb unverletzt. Alle Verletzten wurden für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus verbracht. Die Ape wurde vollständig zerstört. Der Traktor blieb unbeschädigt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell