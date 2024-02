Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 02.02.2024 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Verfolgungsfahrt endet mit Festnahme

Nach einer wilden Verfolgungsfahrt konnte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ein 45-Jähriger in Frankenbach gestoppt und vorläufig festgenommen werden. Gegen 1.10 Uhr sollte der Pkw-Lenker in der Ludwigsburger Straße in Heilbronn-Böckingen einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Anstatt anzuhalten, gab der Mann jedoch Gas und beschleunigte innerorts zeitweise auf über 110 km/h. Seine Flucht führte über Klingenberg und Leingarten nach Frankenbach, wo er schließlich durch zwei Streifenwägen an der Weiterfahrt gehindert werden konnte. Der 45-Jährige wurde daraufhin vorläufig festgenommen. Noch während der Flucht warf er einen Gegenstand aus dem Fenster. Dieser konnte im Anschluss aufgefunden und sichergestellt werden. Es handelte sich um ein Plastiktütchen in dem sich mutmaßlich Betäubungsmittel befanden. Der 45-Jährige musste die Beamten im Anschluss zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

A81/Großbottwar: Lkw kommt von Fahrbahn ab

Vermutlich weil ein 50-jähriger Lkw-Fahrer am Freitagmorgen übermüdet war oder gesundheitliche Problem hatte, kam er auf der Autobahn 81 bei Großbottwar von der Fahrbahn ab. Gegen 4.15 Uhr fuhr der Brummifahrer in Richtung Stuttgart. Nachdem er zunächst in Schlangenlinien über die gesamte Fahrbahn fuhr, kam er nach rechts von dieser ab und fuhr nach circa 100 Metern in den dortigen Wald. Der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt. Der Sattelzug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf über 100.000 Euro geschätzt.

