Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 02.02.2024 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Ingelfingen: Einbruch in Firmengebäude - Zeugen gesucht In der Nacht auf Donnerstag wurde in das Gebäude einer Prüforganisation für Fahrzeuge in Ingelfingen eingebrochen. Der Täter oder die Täterin gelangte zwischen Mittwochabend, 19 Uhr, und Donnerstagmorgen, 7 Uhr, durch das gewaltsame Öffnen eines Fensters in die Räumlichkeiten in der Eichendorffstraße. Hier wurden im Anschluss sämtliche Räumlichkeiten betreten und versucht einen Tresor mittels Winkelschleifer zu knacken. Da dies jedoch scheiterte, wurde lediglich die Kaffeekasse mit einem mittleren zweistelligen Bargeldbetrag entwendet. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07940 9400 an das Polizeirevier Künzelsau.

Niedernhall: Zeugen nach Einbruch in Autohaus gesucht In der Nacht auf Donnerstag wurde in ein Autohaus in Pfedelbach eingebrochen. Zwischen Mittwochabend, 19 Uhr, und Donnerstagmorgen, 6 Uhr, gelangten Unbekannte durch das Aufhebeln eines vermutlich gekippten Fensters in das Gebäude in der Salzstraße. Hier wurden im Anschluss die Werkstatthalle und der Verkaufsbereich durchsucht. Lediglich im Verkaufsbereich wurden die Täter fündig und entwendeten aus einer Kasse einen mittleren dreistelligen Bargeldbetrag. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07940 8294 beim Polizeiposten Niedernhall zu melden.

Öhringen: Unfall zwischen 78-jährigem Fußgänger und Bus - Zeugen gesucht Bei einem Unfall am Donnerstagnachmittag wurde ein 78-jähriger Fußgänger in Öhringen verletzt. Er überquerte gegen 16 Uhr die Schillerstraße, als er von einem Bus, welcher von der Bahnhofstraße einbog, erfasst wurde. Der Mann wurde zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus verbracht. Unklar ist jedoch, ob die Ampel zum Zeitpunkt des Unfalles grün oder rot zeigte. Gibt es Zeugen, die das Geschehen beobachten konnten? Hinweise gehen an das Polizeirevier Öhringen unter der Telefonnummer 07941 9300.

Ingelfingen: Fahrradfahrer bei Unfall leicht verletzt Am Donnerstagnachmittag wurde ein Fahrradfahrer in Ingelfingen bei einem Unfall leicht Verletzt. Er fuhr gegen 14 Uhr auf der Keltenstraße, als sich ihm eine 50-jährige Mercedes-Fahrerin näherte. Diese überholte den Radfahrer, scherte jedoch zu früh wieder vor diesem ein. Aufgrund dessen kollidierte der Mercedes der 50-Jährigen mit dem Fahrradfahrer woraufhin dieser stürzte. Durch den Unfall wurde der Radfahrer glücklicherweise lediglich leicht verletzt und es entstand nur ein geringer Sachschaden

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell