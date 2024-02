Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 01.02.2024

Heilbronn (ots)

Gemmingen: 16-Jähriger wird geschlagen und ausgeraubt

Am Mittwoch, den 31.01.2024, wurden ein 17-Jähriger und ein 18-Jähriger festgenommen. Sie stehen im Verdacht, als Teil einer Gruppe am 17.01.2024 in Gemmingen einen 16-Jährigen geschlagen und ihm Bargeld und weitere Gegenstände entwendet zu haben.

Der 16-Jährige hielt sich gegen 17 Uhr mit seiner Freundin und einem weiteren Jugendlichen auf einem Radweg hinter einem Supermarkt in Gemmingen auf. Die Tatverdächtigen sollen gezielt auf den 16-Jährigen zugegangen sein, ihm einen Kopfstoß verpasst und ihn geschlagen haben. Im Anschluss daran wurde der 16-Jährige festgehalten und nach Wertgegenständen durchsucht. Hierbei sollen sie ihm unter anderem Bargeld entwendet haben. Im weiteren Verlauf habe sich der Beraubte befreien und zusammen mit seiner Freundin und seinem Begleiter flüchten können.

Im Zuge der anschließenden intensiven Ermittlungen des Hauses des Jugendrechts der Kriminalpolizei Heilbronn ergab sich in Bezug auf den 18-Jährigen und den 17-Jährigen ein Tatverdacht. Diese stehen überdies im Verdacht, an einer weiteren Raubtat in Heilbronn im Dezember 2023 beteiligt gewesen zu sein. Hier soll ein 18-Jähriger zunächst geschlagen und dann unter Vorhalt eines Messers aufgefordert worden sein, sein Bargeld herauszugeben.

Gegen die beiden Tatverdächtigen und weitere junge Männer wurden beim Amtsgericht Heilbronn Durchsuchungsbeschlüsse erwirkt, die am 31.01.2024 durch Polizeibeamte an insgesamt fünf Wohnanschriften im Stadt- und Landkreis Heilbronn vollzogen wurden. Hierbei konnten mehrere Beweismittel aufgefunden werden. Die beiden mutmaßlichen Haupttäter wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heilbronn einem Haftrichter beim Amtsgericht Heilbronn vorgeführt. Dieser setzte die Haftbefehle in Vollzug. Sie wurden im Anschluss in verschiedene Justizvollzugsanstalten verbracht. Die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei Heilbronn dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell