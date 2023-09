Polizeiinspektion Wismar

POL-HWI: Schwerer Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Rüting (ots)

Am 19. September kam es auf der L 03 in Rüting zu einem schweren Verkehrsunfall mit zwei schwerverletzten Personen.

Gegen 10:30 Uhr fuhr ein Kiafahrer aus Richtung Upahl kommend entlang der L 03, als er aus bisher unbekannten Gründen in einer Kurve von der Fahrbahn abkam, sich dabei überschlug und in einem Vorgarten auf der Seite landete. Der 80-jährige Fahrzeugführer war im PKW eingeklemmt und musste durch die eingesetzten Freiwilligen Feuerwehren aus dem Fahrzeug befreit werden. Beide Unfallbeteiligten verletzten sich bei dem Unfall schwer. Während die 79-jährige Beifahrerin mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Lübeck gebracht wurde, musste der Fahrzeugführer dagegen aufgrund seiner lebensbedrohlichen Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber nach Lübeck transportiert werden.

Während der Unfallaufnahme wurde der Streckenabschnitt voll gesperrt. An dem PKW entstand Totalschaden, weshalb er abgeschleppt werden musste. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

Insoweit keine anderslautende Erwähnung stattgefunden hat, handelt es sich bei den Beteiligten um deutsche Staatsangehörige.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell