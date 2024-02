Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 01.02.2024 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn: Schnürsenkel verhakt sich am Gaspedal - Hoher Sachschaden

Vermutlich weil sich sein Schnürsenkel am Gaspedal verhakt hatte verursachte ein 44-Jähriger am Mittwochmorgen einen Unfall in Heilbronn. Der Mann war gegen 10.45 Uhr mit seinem 40 Tonner auf der Binswanger Straße unterwegs, als ihm auffiel, dass sich der Schuhbändel verhakt hatte. Beim Versuch diesen zu befreien geriet sein Mercedes Arocs nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem am Straßenrand geparkten Skoda. Durch die Wucht des Aufpralls wurden insgesamt vier geparkte Fahrzeuge aufeinandergeschoben. Anschließend rollte der Mercedes ungebremst rückwärts auf den verkehrsbedingt wartenden Opel einer 77-Jährigen. Der Fahrer des Lkw musste nach dem Unfall durch Ersthelfer aus der Fahrerkabine geborgen und anschließend im Krankenhaus behandelt werden. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von circa 55.000 Euro. Für die Zeit der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten musste die Binswangerstraße voll gesperrt werden.

Heilbronn: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Am Mittwoch verschaffte sich eine unbekannte Person unberechtigt Zutritt zu einer Wohnung in Heilbronn. Zwischen 6 Uhr und 15 Uhr öffnete der Täter oder die Täterin gewaltsam die Türe der Wohnung im zweiten Stock eines Mehrfamilienhauses in der Bruckmannstraße und gelangte so ins Innere. Hier wurden diverse Schränke geöffnet und durchsucht. Anschließend flüchtete die unbekannte Person mit gestohlenem Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 an das Polizeirevier Heilbronn zu wenden.

Leingarten: Von Fahrbahn abgekommen - Zwei Verletzte

Zwei Verletzte und Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro sind das Resultat eines Unfalls am Mittwochmittag bei Leingarten. Eine 30-Jährige war gegen 13 Uhr in ihrem Renault Clio auf der Landesstraße 1105 von Leingarten in Richtung Nordheim unterwegs. Am Ortsausgang von Leingarten kam sie aus bisher unbekannter Ursache auf Höhe eines Kreisverkehrs mit ihrem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier fuhr sie zunächst ein Stück an der Böschung entlang, bis ihr Auto circa zwei Meter die Böschung hinunterstürzte und dort zum Liegen kam. Bei dem Unfall wurden die Fahrerin und ihr 4 Jahre alter Sohn im Fahrzeug schwer verletzt. Ein bereits hinzugerufener Rettungshubschrauber wurde allerdings nicht benötigt. Die beiden Verletzten wurden mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus eingeliefert. Der Renault war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf circa 2.000 Euro geschätzt.

