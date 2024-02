Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 02.02.2024 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Bad Mergentheim: Audi flüchtet bei Kontrolle - Mögliche gefährdete Verkehrsteilnehmer gesucht

Die Polizei sucht nach Zeugen oder gefährdeten Verkehrsteilnehmern, nachdem am Mittwoch der Fahrer eines dunklen Audi A6 Allroad bei einer Kontrolle mit hoher Geschwindigkeit flüchtete. Die Beamten führten in der Nacht auf Donnerstag gegen 23.20 Uhr eine Verkehrskontrolle in der Landstraße in Bad Mergentheim-Edelfingen durch. Hierbei fuhr der Unbekannte mit seinem dunklen Audi von Unterbalbach in Richtung Bad Mergentheim. Als ein Polizist dem Fahrer Anhaltesignale gab, verlangsamte dieser seine Geschwindigkeit, fuhr mit der rechten Fahrzeugseite auf den Gehweg und bremste weiter ab. Während der Beamte an das Fahrzeug herantrat, beschleunigte der Fahrer seine A6 stark und fuhr in Richtung Bad Mergentheim davon. Die Verfolgung wurde sofort aufgenommen. Auf Höhe des Blitzers am Ortausgang von Edelfingen überholte der Flüchtende mit stark überhöhter Geschwindigkeit einen anderen Pkw. Um einen Frontalzusammenstoß mit dem Gegenverkehr zu verhindern, zog der Audi-Fahrer nach rechts und scherte knapp vor dem Überholten ein. Bei der weiteren Verfolgung flüchtete der Fahrer in unbekannte Richtung. Die Ermittlungen dauern an. Das Polizeirevier Bad Mergentheim bittet Zeugen oder Personen, die durch die Fahrweise des Unbekannte gefährdet wurden, sich unter der Telefonnummer 07931 54990 zu melden.

Lauda-Königshofen: Einbrecher lösen Brandalarm aus

Unbekannte brachen am frühen Freitagmorgen in eine Schule in Lauda-Königshofen ein und lösten dabei den Brandalarm aus. Der oder die Täter drangen gegen 3.15 Uhr in das Gebäude in der Bodelschwinghstraße ein und versuchten vermutlich mittels eines Trennschleifers eine Tür zu öffnen. Dies misslang und führte wohl aufgrund der dadurch entstandenen Rauchentwicklung zu einem Alarm. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt ohne Beute. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist bisher unbekannt. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09341 810 beim Polizeirevier Tauberbischofsheim zu melden.

