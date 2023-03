Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Einbruch in Partyhütte

Lingen (ots)

Am 16. März kam es in der Zeit zwischen 13 Uhr und 15 Uhr in Lingen zu einem Einbruch. Bislang unbekannte Täter verschafften sich zunächst Zugang zu einem Gelände an der Straße "Am Tankfeld" und begaben sich zu einer dort befindlichen Partyhütte. Gewaltsam wurde die Eingangstür der Partyhütte geöffnet und der Innenraum nach Wertgegenständen durchsucht. Entwendet wurde nichts. Es entstand Sachschaden in bislang noch nicht bekannter Höhe. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 zu melden.

