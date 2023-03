POL-EL: Haselünne - Einbruch in Gartenhütte

Sögel (ots) - Am 9. März zwischen 8 und 14 Uhr haben bislang unbekannte Täter ein doppelt gesichertes, graues E-Bike der Marke "Gazelle" entwendet. Das Fahrrad stand zu Tatzeit in unmittelbarer Nähe zum Eingang des Hümmling Hospitals in Sögel. Vermutlich wurde das Schloss mit einem Winkelschleifer durchtrennt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Sögel unter der Rufnummer 05952/93450 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft ...

mehr