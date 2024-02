Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 02.02.2024 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Mosbach/Lohrbach: Unfall mit hohem Sachschaden

Sachschaden in Höhe von circa 100.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Mittwochabend bei Lohrbach. Gegen 18 Uhr war ein 57-Jähriger mit seinem Audi auf der Landesstraße 525 von Sattelbach kommend in Richtung Lohrbach unterwegs, als sein Fahrzeug aus bisher unbekannter Ursache ins Schleudern geriet. Im weiteren Verlauf kam der Audi nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der Fahrer zog sich leichte Verletzungen zu. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Mosbach/Sattelbach: Werkzeug aus Firmenwagen gestohlen - Zeugen gesucht

Eine bisher unbekannte Person brach zwischen Freitag und Dienstag einen Mercedes Sprinter in Sattelbach auf und entwendete Werkzeug. Das Fahrzeug wurde am Freitag gegen 15 Uhr in der Straße "Am Rotebuckel" abgestellt. Als der Besitzer am Dienstagmorgen gegen 7 Uhr zu seinem Auto zurückkehrte stellte er fest, dass die Hintertüre aufgebrochen wurde und diverses Werkzeug der Marke "Hilti" im Gesamtwert von circa 16.500 Euro gestohlen wurde. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann Angaben zum Verbleib des Diebesguts machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 06274 928050 an den Polizeiposten Limbach.

Waldbrunn/Waldkatzenbach: Transporter aufgebrochen - Zeugen gesucht

Zwei bisher unbekannte Personen brachen am frühen Donnerstagmorgen einen Renault Transporter in Waldkatzenbach auf. Gegen 3.40 Uhr gelangten die Täter ins Innere des Fahrzeugs und entwendeten die darin gelagerten Arbeitsmaschinen und Werkzeuge. Der Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Angaben zum Verbleib des Diebesguts machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06274 928050 beim Polizeiposten Limbach zu melden.

Mosbach: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Sachschaden in Höhe von circa 300 Euro verursachte eine bisher unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug am Mittwochmorgen in Mosbach und flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Gegen 7.25 Uhr befuhr eine 17-Jährige mit ihrem Skoda den Hammerweg in Richtung Henschelberg. Auf Höhe der Containeranlage kam ihr ein dunkler Kombi zum Teil auf ihrer Fahrspur entgegen. Der Fahrer oder die Fahrerin des Kombis hatte am Fahrbahnrand geparkten Fahrzeugen ausweichen müssen. Bei der Vorbeifahrt kollidierten die Außenspiegel der Pkws miteinander. Die Skoda-Fahrerin hielt anschließend auf einem nahegelegenen Parkplatz an. Ihr Unfallgegner setzte seine Fahrt allerdings fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Wer kann Angaben zum Unfall oder dem Verursacher machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 06261 8090 an das Polizeirevier Mosbach.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell