Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Radfahrer gerammt - Polizei bittet um Hinweise

Landkreis Heilbronn (ots)

Am vergangenen Mittwoch gegen 18.30 Uhr soll es in Lauffen zu einem Angriff auf einen Radfahrer gekommen sein. Der 38-jährige Geschädigte befuhr die Verlängerung der Körnerstraße in südliche Richtung, als er mit seinem Pedelec von einem PKW verfolgt wurde. Wenige Meter nach der Bebauung habe der PKW den Radfahrer gerammt und einige Meter mitgeschleift. Der Mann erlitt sichtbare Schürfungen sowie Prellungen an Händen und Knien. Leider konnten durch den Verletzten keinerlei Angaben zum PKW gemacht werden. Möglicherweise kann jemand sachdienliche Hinweise geben. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Lauffen unter Tel.: 07133/2090 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell