POL-PDTR: Zeugen nach Sachbeschädigung an PKW gesucht

Kleinich, Ortsteil Pilmeroth (ots) - Bis jetzt noch unbekannte Täter drangen am Mittwoch, 09.08.2023 in der Zeit von 09.30 Uhr bis 21.30 Uhr in ein Einfamilienwohnhaus in Kleinich Ortsteil Pilmeroth ein. Die Täter hebelten eine Terrassentür auf und gelangten so in das Tatobjekt. Innerhalb des Wohnhauses wurden Schubladen, Schränke und sonstige Behältnisse durchsucht. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand wird der ...

