Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Pfandflaschendiebstahl aus Kantine

Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots)

Eine Firmenkantine in der Heinrich-Hertz-Straße hatten bislang unbekannte Täter am vergangenen Wochenende im Visier. Zwischen 16.30 Uhr am Freitag (11.8.) und 6.10 Uhr am Montagmorgen (14.8.) verschafften sich die Kriminellen unter Ausübung von Gewalt Zutritt und entwendeten im Inneren dann Pfandflaschen im Wert von etwa 20 Euro. Im Anschluss flüchteten die Täter in bislang unbekannte Richtung. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim 2. Polizeirevier in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151 / 969-0 zu melden.

