Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Bessungen: Durstige Diebe am Werk?

Polizei sucht nach Einbruch Zeugen

Darmstadt-Bessungen (ots)

Gegen 13 Uhr am Sonntag (13.8.) bemerkten Zeugen das aufgebrochene Türschloss einer Gartenhütte in der Straße "Hinter der Rennbahn" und verständigten die Polizei. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die Kriminellen mehrere Kästen Bier und suchten im Anschluss mit ihrer Beute das Weite. Der vermutliche Tatzeitraum erstreckt sich von 18 Uhr am Samstag (12.8.) bis 13 Uhr am Sonntag (13.8.). Der entstandene Schaden wird auf ungefähr 50 Euro geschätzt.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06151 / 969-0 beim Kommissariat 43 der Polizei in Darmstadt zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell