Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Heppenheim: Seniorin Handtasche entrissen und geflüchtet/Wer kann Hinweise geben?

Heppenheim (ots)

Auf die Handtasche einer 84 Jahre alten Frau hatte es ein noch unbekannter Radfahrer am Sonntag (13.08.) in der Briefelstraße abgesehen. Nach bisherigen Erkenntnissen näherte sich der Täter gegen 17.30 Uhr der älteren Dame von hinten mit dem Fahrrad, entriss ihr die Tasche samt Inhalt und flüchtete mit seiner Beute in Richtung Bahnhof. Die Seniorin klagte anschließend über Schmerzen am Handgelenk.

Zur Beschreibung des Kriminellen liegen den ermittelnden Ordnungshütern bislang keine Details vor. In diesem Zusammenhang suchen die Beamtinnen und Beamten Zeugen der Tat. Unter der Rufnummer 06252/7060 ist das mit dem Fall betraute Kommissariat 10 in Heppenheim für alle sachdienlichen Hinweise zu erreichen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell