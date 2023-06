Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Diebstahl eines amtlichen Kennzeichens

Morbach (ots)

Im Zeitraum vom Mittwoch, den 21.06.2023, 15:00 Uhr bis Donnerstag, den 22.06.2023, 14:00 Uhr, wurde an einem Pkw in Morbach das vordere amtliche Kennzeichen entwendet. Die Anzeigenerstatterin geht davon aus, dass sich der Diebstahl des Kennzeichens am 21.06.2023, im Zeitraum von 15:00 Uhr bis 16:30 Uhr auf einem Parkplatz beim Schwimmbad Morbach ereignete. Als weiterer möglicher Tatort kommt die Straße In der Strut in 54497 Morbach GT Gutenthal in Betracht. Personen die sachdienliche Hinweise zum Vorgang machen können werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Morbach zu melden.

