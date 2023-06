Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

B 407 Höhe Reinsfeld (ots)

Am Donnerstag, dem 22.06.2023, kommt es auf der B 407 in Höhe der Ortslage Reinsfeld um 16:55 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Dabei beabsichtigte ein aus Reinsfeld kommender 18-jähriger PKW-Führer auf die B 407 in Richtung Hermeskeil abzubiegen und übersah aus bisher ungeklärter Ursache den vorfahrtberechtigten, auf der B 407 befindlichen, Pkw-Führer. Der Abbiegende wurde an der Fahrzeugseite erfasst und in den gegenüberliegenden Straßengraben geschleudert. Der Fahrer dieses PKW wurde dabei schwer verletzt und konnte durch Ersthelfer aus dem Fahrzugwrack befreit und versorgt werden. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein Trierer Krankenhaus verbracht. Der 24-jährige Unfallgegner erlitt hingegen nur leichte Verletzungen. Beide Fahrzeuge wurden durch den Aufprall total beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Streckenabschnitt der B 407 war für ca. eine Stunde halbseitig gesperrt. Der Verkehr konnte über die Ortslage Reinsfeld abgeleitet werden.

