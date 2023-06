Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Pkw auf Parkplatz "Bastelstube" beschädigt - Unfallzeugen gesucht

Trier (ots)

Am Mittwoch, 21.06.23, kam es in Trier, auf dem Parkplatz der "Bastelstube" (Saarstr.) zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich der Unfallverursacher unerlaubt entfernte. Ein weißer Pkw Golf (Modellreihe 6) wurde am Morgen, gegen 09.30 Uhr auf dem Parkplatz der Bastelstube in erster Reihe abgestellt. Im Zeitraum bis ca. 17.00 Uhr beschädigte ein bisher unbekanntes Fahrzeug den VW Golf am vorderen, rechten Kotflügel (Radlauf) sowie der vorderen, rechten Stoßstangenecke und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Am geparkten Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 2000.- Euro. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Angaben zum möglichen Verursacher machen können werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Trier unter der Rufnummer 0651 / 9779 5210 in Verbindung zu setzen.

