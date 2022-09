Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Oberreichenbach - Auffahrunfall mit verletzten Personen

Oberreichenbach (ots)

Am Freitagnachmittag kam es auf der Landesstraße 346 zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich ein Fahrer eines Leichtkraftrades schwere Verletzungen zugezogen hat.

Gegen 17.15 Uhr befuhr der 16-jährige Fahrer eines Leichtkraftrades, als Teil einer vierköpfigen Gruppe, die Landesstraße 346 von Siehdichführ kommend. An einer Kreuzung beabsichtigte die Gruppe nach links in Richtung Igelsloch abzubiegen. Der 16-Jährige, der in der Kolonne an zweiter Position fuhr, bemerkte das verkehrsbedingte Abbremsen des vor ihm fahrenden 17-jährigen Leichtkraftradlenkers offenbar zu spät und fuhr auf diesen auf. Bei der anschließenden Kollision wurde der 17-Jährige schwer und der 16-Jährige leicht verletzt.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro.

Christian Schulze, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell