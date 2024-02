Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 05.02.2024 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Mosbach: Einbrüche in Büro und Gebäude einer Glaubensgemeinschaft, Scheibe von Pkw eingeworfen - Zeugen gesucht

In der Zeit zwischen Samstag, 10 Uhr und Sonntag, 12.30 Uhr verschafften sich bislang Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einem Büro in Mosbach-Neckarelz. Der oder die Täter entwendeten aus den Räumlichkeiten in der Heidelberger Straße Bargeld und verursachten Sachschaden. Ein möglicher Zusammenhang könnte zu einer weiteren Tat in der Heidelberger Straße in Diedesheim bestehen. Hier wurde in kder Nacht von Samstag auf Sonntag die Scheibe eines Skoda eingeschlagen und die Zulassungsbescheinigung entwendet. In der selben Nacht wurde in die Räumlichkeiten einer Glaubensgemeinschaft in der Herrenwiesenstraße in Neckarelz eingebrochen. Im Inneren sind Schränke und Schubladen durchsucht worden. Entwendet wurde nach bisherigem Kenntnisstand nichts. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 beim Polizeirevier Mosbach zu melden.

Mudau: Pkw beschädigt und geflüchtet - Zeugen gesucht

Nachdem am Samstagmorgen der VW Up einer 52-Jährigen in Mudau beschädigt wurde, werden Zeugen gesucht, die Angaben zum Verursacher machen können. Das Fahrzeug stand ab 9.05 Uhr geparkt auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Bahnhofstraße. Als die Besitzerin circa zehn Minuten später wieder zu ihrem Fahrzeug zurückkam, stellte sie frische Beschädigungen am Fahrzeugheck fest. Der Schaden wird auf 1.000 Euro geschätzt. Zeugen, die Angaben zum Verursacher machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06281 9040 beim Polizeirevier Mosbach zu melden.

Krumbach: Korrektur zu Pressemitteilung vom 01.02.2024

Zur Pressemitteilung vom 01.02.2024 (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/5704721) müssen folgende Korrekturen vorgenommen werden. Die Tatzeit lag zwischen dem 25.01. und dem 28.01.2024. Das Gebäude, in das eingebrochen wurde, befindet sich nicht auf dem Gelände des Campingplatzes, sondern im Feriengebiet in der Straße "Mühlwiese", gegenüber dem Campingplatz.

