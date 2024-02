PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Gestohlener PKW in Flammen +++ Schadensträchtiger Einbruch +++ Gefährliche Körperverletzung durch Luftgewehr? +++ Bewaffneter Raubüberfall auf Getränkemarkt

Hofheim (ots)

1. Entwendeter PKW in Brand gesetzt | Schwalbach am Taunus, Julius-Brecht-Straße | Samstag, 24.02.2024, 01:26 Uhr |

Am frühen Samstagmorgen ist in Schwalbach ein im September 2023 entwendeter graufarbiger Kia Sportage in Brand gesetzt worden. Tatort war ein Parkplatz vor einem Mehrfamilienhaus. Mutmaßlich kam es hierbei zum Einsatz von Brandbeschleuniger. Bei dem Brand kamen keine Personen zu Schaden. Der Sachschaden an dem Kraftfahrzeug wurde auf etwa 12.000 EUR beziffert. Hinweise zur Täterschaft liegen derzeit nicht vor.

Die Regionale Kriminalinspektion in Sulzbach ermittelt in beiden Fällen, also des Fahrzeugdiebstahls und der Brandstiftung. Hinweise werden unter der Telefonnummer 06196 2073 - 0 entgegengenommen.

2. Wohnungseinbruchsdiebstahl | Hofheim am Taunus, Marxheim, Am Forsthaus | Freitag, 23.02.2024, 17:30 - 22:30 Uhr |

Am Freitagabend kam es zu einem schadensträchtigen Einbruch in ein Einfamilienhaus am Forsthaus in Hofheim-Marxheim. Dabei wurde die zum Garten gewandte Terrassentür aufgehebelt, sodann das Wohnhaus in Abwesenheit der Bewohner betreten. Nachdem viele Behältnisse innerhalb des Hauses geöffnet und durchsucht worden waren, flüchtete der/die Täter unerkannt in unbekannte Richtung. Bei dem Einbruch wurden zahlreiche wertvolle Armbanduhren in einem Gesamtwert von etwa 40.000 EUR entwendet. Der entstandene Sachschaden an der angegangenen Tür wurde auf etwa 500 EUR beziffert.

Mögliche Zeugen der Tat werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Telefonnummer 06196 2073 - 0 zu melden.

3. Gefährliche Körperverletzung | Hattersheim am Main, Okriftel, Karl-Staib-Straße | Freitag, 23.02.2024, 22:45 Uhr |

Am späten Freitagabend ist ein 22-jähriger Mann aus Hattersheim leicht an einer Hand und an der Schulter verletzt worden. Die Sachverhaltsaufnahme vor Ort an einer Sitzbank nahe des Schwarzbachs gestaltete sich schwierig, da es keine unabhängigen Zeugen gab und der Geschädigte unkooperativ und alkoholisiert war. Der Mann gab an, mutmaßlich mit einer Gas- oder Luftdruckwaffe, umgangssprachlich Luftpistole bzw. Luftgewehr, beschossen worden zu sein. Materialhinweise oder entsprechende Spuren konnten hierfür nicht festgestellt werden. Nach der ambulanten Behandlung der oberflächlichen Wunden durch eine RTW Besatzung wurde der Mann nach der Sachverhaltsaufnahme vor Ort entlassen. Bisher konnten keine Angaben zu einer möglichen Täterschaft erlangt werden.

Die Regionale Kriminalinspektion Sulzbach ruft mögliche Zeugen dazu auf, Beobachtungen zum vorliegenden Fall telefonisch unter der Rufnummer 06196 2073 - 0 zu melden.

4. Schwerer Raub auf Getränkemarkt | Flörsheim, Weilbach, Industriestraße |

Am Freitagabend kam es zu einem bewaffneten Überfall auf einen Weilbacher Getränkemarkt. Unbekannter Täter betrat den Markt und begab sich hinter den Verkaufstresen. Ein 19-jähriger Verkäufer wurde unter Vorhalten einer schwarzen Pistole aufgefordert, Bargeld aus der Registrierkasse auszuhändigen. Zudem wurde dem Kassierer und mehreren Kunden mit dem Tod mit Erschießen gedroht, falls diese die Polizei rufen würden. Nachdem sich der Täter mit Bargeld in derzeit unbekannter Höhe und Stückelung, selbst bedient hatte, flüchtete dieser unerkannt auf einem Fahrrad in Richtung Raunheimer Straße.

Nach Auswertung von Zeugenbefragungen kann der Einzeltäter zum gegenwärtigen Stand der Ermittlungen wie folgt beschrieben werden:

- männlich - etwa 24-33 Jahre alt - ca. 185 cm groß - korpulente Statur - sprach akzentfreies Deutsch

Dessen Bekleidung sah wie folgt aus:

- schwarze Kappe - schwarz-weiß karierte Jacke - weiße Handschuhe - graue Jogginghose - schwarze Schuhe mit weißen Applikationen

Die Ermittlungen dauern an. Die Kriminalpolizei in Sulzbach nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06196 2073 - 0 entgegen.

