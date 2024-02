POL-EL: Nordhorn - Menschliche Überreste aus Kanal geborgen (Ergänzung)

Haselünne (ots) - Am Samstag, in der Zeit von 19 Uhr bis 22 Uhr, haben unbekannte Täter in Haselünne, in der Steintorstraße, den Reifen eines dort abgestellten blauen Opel zerstochen. Zeugen, die Hinweise auf die unbekannte Täterschaft geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Haselünne, Tel.: 05961/958700 in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim ...

