PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Einbruch in Reihenhaus in Schwalbach +++ Einbruch in Arztpraxis in Kriftel +++ Sachbeschädigung an Trauerhalle in Marxheim

Hofheim (ots)

1. Einbruch in Reihenhaus - Schwalbach am Taunus, Am Flachsacker, Freitag, den 01.03.2024 von 12:00 Uhr bis 23:00 Uhr

Am Samstagnachmittag, den 02.03.2024 wurde bekannt, dass in ein Reihenhaus in Schwalbach am Taunus eingebrochen wurde. Der Tatzeitraum ist am Freitagnachmittag bis in die Abendstunden. Bislang unbekannte Täter hebelten hier die Terrassentür auf und gelangten so in das Haus. Dort durchwühlten der oder die Täter sämtliche Schränke und Schubladen. Anschließend flüchtete der oder die Täter in unbekannte Richtung. An der Terrassentür ist ein Schaden von mehreren Hundert Euro entstanden.

Hinweise können bei der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 06196-2073-0 gemeldet werden.

2. Einbruch in Arztpraxis - Kriftel, Am Holzweg, von Freitag, den 01.03.2024 bis Sonntag, den 03.03.2024 um 09:45 Uhr

Im Zeitraum vom 01.03.2024 bis 03.03.2024 wurde in eine Arztpraxis in Kriftel eingebrochen. Dazu wurde versucht, ein Fenster auf der Rückseite des Objekts aufzuhebeln. Da dies misslang, wurde ein danebenliegendes Fenster eingeschlagen. Anschließend wurde die Praxis von bislang unbekannten Tätern nach Wertgegenständen durchsucht. Die Täter flüchteten anschließend ohne Stehlgut. Der Schaden in der Arztpraxis beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.

Hinweise zu dem oder den Tätern können der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 06196-2073-0 gemeldet werden.

3. Vandalismus an Trauerhalle - Hofheim Marxheim, Eichstraße, von Samstag, den 02.03.2024 um 20:00 Uhr bis Sonntag, den 03.03.2024 um 10:20 Uhr

In der Nacht von Samstag auf Sonntag sind an der Trauerhalle in Marxheim Sachschäden durch Vandalismus entstanden. Dazu wurden die Jalousien an den Fenstern beschädigt und ein Bewegungsmelder am Gebäude herausgerissen. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro. Bislang liegen noch keine Täterhinweise vor.

Hinweise zu dem oder den Tätern können der Polizei in Hofheim unter der Telefonnummer 06192-2079-0 gemeldet werden.

