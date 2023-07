Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: MA-Feudenheim: Steinwurf auf Linienbus der RNV, ein Fahrgast leicht verletzt.

Mannheim (ots)

Am Freitag Abend gegen 21.30 Uhr befuhr ein Linienbus der RNV die Wallstadter Straße in Richtung Feudenheim. In Höhe der Feldstraße warf ein bislang unbekannter Täter einen Stein gegen die Seitenscheibe des Busses. Hierdurch zersplitterte die Scheibe. Ein im Bus befindlicher Fahrgast erlitt durch umherfliegende Glassplitter leichte Verletzungen im Gesicht. Der Geschädigte Fahrgast wurde durch einen Rettungswagen, zur Versorgung seiner Wunden in ein Krankenhaus verbracht. Die Höhe des Sachschadens konnte bislang noch nicht beziffert werden. Eine Personenbeschreibung des Steinewerfers konnte nicht erlangt werden. Die Ermittlungen aufgrund eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr wurden durch das Polizeirevier Mannheim-Käfertal aufgenommen.

Zeugen, welche sachdienliche Angaben zum Tatgeschehen oder zu verdächtigen Person machen können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0621/718490 mit dem Polizeirevier Mannheim-Käfertal in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell