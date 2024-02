POL-HN: PRESSEMITTEILUNG DES POLIZEIPRÄSIDIUMS HEILBRONN VOM 24.02.2024 MIT EINEM BERICHT AUS DEM LANDKREIS HEILBRONN HN-Biberach/BAB A6: Pkw geriet ins Schleudern - Fahrer leicht verletzt

Heilbronn (ots) - Neuenstein: 69-Jähriger von Lkw überrollt Nachdem ein 69-Jähriger am Donnerstagnachmittag auf einem Betriebsgelände in Neuenstein von einem Lkw überrollt wurde, erlag er noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Gegen 15 Uhr befand sich ein 61-Jähriger mit seinem Lkw auf dem ...

