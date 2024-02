Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 23.02.2024 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Neuenstein: 69-Jähriger von Lkw überrollt

Nachdem ein 69-Jähriger am Donnerstagnachmittag auf einem Betriebsgelände in Neuenstein von einem Lkw überrollt wurde, erlag er noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Gegen 15 Uhr befand sich ein 61-Jähriger mit seinem Lkw auf dem Betriebsgelände einer Rohstoffhandlung in der Carl-Benz-Straße. Als der Mann rückwärts von einer Bodenwaage fuhr, übersah er vermutlich den 69-Jährigen, welcher sich hinter dem Auflieger des Lkw's aufhielt und erfasste ihn mit dem Heck seines Gespanns. Hierbei wurde der 69-Jährige unter dem Laster eingeklemmt und musste durch Ersthelfer befreit werden. Der Notarzt konnte jedoch nur noch den Tod des Mannes feststellen. Die Ermittlungen der Verkehrspolizei dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell