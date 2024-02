Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 23.02.2024 mit einem Bericht aus dem Stadtkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Scheiben an Behörden- und Dienstgebäuden eingeworfen - Zeugen gesucht

Die Polizei Heilbronn sucht Zeugen, nachdem in der Nacht von Donnerstag auf Freitag Scheiben von Behörden- und Dienstgebäuden in Heilbronn eingeworfen wurden. Eine bisher unbekannte Person beschädigte zwischen 19 Uhr am Donnerstag und 6.30 Uhr am Freitag an Behördengebäuden in der Wilhelmstraße und der Rollwagstraße mehrere Scheiben durch das Bewerfen mit Steinen. Auch der Polizeiposten Heilbronn Innenstadt wurde zum Ziel. Insgesamt wurden 21 Scheiben eingeworfen. Der Sachschaden wird auf circa 15.000 Euro geschätzt. Die Polizei prüft nun ob ein Zusammenhang mit den Sachbeschädigungen am Landratsamt Heilbronn Ende Januar besteht. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 6437600 beim Polizeiposten Heilbronn-Innenstadt zu melden.

