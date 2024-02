Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 23.02.2024 mit einem Bericht aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Osterburken: Betrunken von Straße abgekommen

Mit über zwei Promille im Blut kam am Donnerstagabend ein Mann in Osterburken mit seinem Fahrzeug von der Straße ab. Der 38-Jährige war kurz vor 22 Uhr mit seinem BMW auf der Prof.-Schumacher Straße in Richtung Industriestraße unterwegs, als er vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung von der Straße abkam und mit seinem Auto zunächst ein Straßenschild überfuhr. Anschließend kollidierte der Pkw mit einer Elektro-Ladesäule. Aufgrund der Unfallendstellung seines Fahrzeugs konnte der Mann nach dem Unfall nicht selbstständig aussteigen. Hierbei halfen ihm die von einem Zeugen informierten Beamten. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Polizisten Alkoholgeruch in der Atemluft des Mannes fest, weshalb ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Nachdem dieser einen Wert von 2,1 Promille anzeigte, musste der 38-Jährige die Beamten in ein Krankenhaus begleiten und dort eine Blutprobe abgeben. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Zur Bergung des BMWs musste ein Kran zum Einsatz kommen. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 20.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell