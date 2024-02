Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 22.02.2024 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Mosbach: PKW beschädigt - Zeugen gesucht

Eine bisher unbekannte Person beschädigte am Mittwoch einen PKW in Mosbach. Eine 27-Jährige hatte ihren Ford gegen 13.10 Uhr auf dem Parkplatz hinter dem Gebäude einer Zeitung im Gartenweg abgestellt. Als sie gegen 20.40 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie fest, dass der Außenspiegel beschädigt wurde. Außerdem hatte der Täter oder die Täterin auch gegen die Scheibe der Beifahrertüre getreten. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise nimmt das Polizeirevier Mosbach unter der Telefonnummer 06261 8090 entgegen.

Limbach: Zwei Verletzte bei Unfall

Zwei Verletzte und Sachschaden in Höhe von circa 30.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Dienstagnachmittag bei Limbach. Gegen 14.15 Uhr war eine 23-Jährige mit ihrem VW auf der Bundesstraße 27 von Buchen kommend in Richtung Mosbach unterwegs. Zeitgleich befuhr ein 34-Jähriger mit seinem Lkw die B27 in entgegengesetzter Richtung. An der Einmündung "Am Haag" bog der Lkw-Fahrer nach links in die Straße "Am Haag" ein. Ein Teil des Hecks des Lkws ragte hierbei noch auf die Fahrbahn der VW-Fahrerin. Dies nahm die junge Frau vermutlich nicht wahr, weshalb sie mit ihrem Pkw gegen das Heck des Lkws fuhr. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der VW auf die Gegenfahrbahn abgewiesen und stieß hier mit dem hinter dem Lkw fahrenden VW Touran einer 52-Jährigen zusammen. Beide Frauen mussten leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Ihre Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Höpfingen: Magnettafel gestohlen - Zeugen gesucht

Am Dienstagnachmittag entwendete eine unbekannte Person in Höpfingen eine Magnettafel von einem Mercedes. Das Fahrzeug war zwischen 13.30 Uhr und 18.30 Uhr am Straßenrand in der Glashofener Straße geparkt. In diesem Zeitraum wurde die nicht fest verklebte Magnettafel mit der Aufschrift "Kooperationspartner der Firma Getränke-Löhr" an der Seite des Transporters entfernt und gestohlen. Zeugen, die Angaben zu den Geschehnissen oder dem Verbleib des Diebesgutes machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06283 50540 beim Polizeiposten Hardheim zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell