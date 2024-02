Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 22.02.2024 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn: Fußgänger bei Unfall schwer verletzt

Schwere Verletzungen trug ein Fußgänger bei einem Unfall am Mittwochabend in Heilbronn davon. Gegen 18.15 Uhr bog ein 92-Jähriger mit seinem Ford von der Oststraße nach rechts in die Moltkestraße ein. Hierbei fuhr er vermutlich einen zu weiten Bogen und geriet mit seinem Fahrzeug auf den Fußgängerüberweg und erfasste den dort stehenden 72-Jährigen. Dieser musste im Anschluss mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Am Ford entstand Sachschaden in Höhe von circa 7.000 Euro. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

Heilbronn: Versuchter Einbruch - Zeugen gesucht

Zu Beginn der Woche versuchte eine bisher unbekannte Person ins Innere eines Einfamilienhauses in Heilbronn zu gelangen. Zwischen Sonntagabend, 19 Uhr, und Dienstagabend, 19 Uhr, machte sich der Täter oder die Täterin an der Haustüre des Gebäudes in der Gundelsheimer Straße zu schaffen. Vermutlich wurde die Person bei der Tatausführung gestört, weshalb der Einbruch nicht vollendet wurde. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.

Gundelsheim: Kaminbrand sorgt für großen Feuerwehreinsatz

Ein Kaminbrand in Gundelsheim löste am Mittwochabend einen großen Feuerwehreinsatz aus. Gegen 20.35 Uhr wurden die Flammen in einem Mehrfamilienhaus in der Straße "Himmelreich" gemeldet. Der Brand konnte schnell bekämpft und alle Bewohner unbeschadet aus dem Gebäude gebracht werden. Am Kamin entstand Sachschaden in Höhe von circa 20.000 Euro. Im Rahmen der Löscharbeiten musste die Bundesstraße 27 kurzzeitig in beide Richtungen gesperrt werden.

