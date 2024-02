Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 21.02.2024 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Wertheim-Bettingen/Almosenberg: Zwei Festnahmen bei Fahndungskontrolle

Beamtinnen und Beamte des Verkehrsdienst Tauberbischofsheim und des Polizeireviers Tauberbischofsheim führten am Dienstagvormittag in Wertheim-Bettingen am Almosenberg und am Autohof Blättleinsäcker stationäre Kontrollen durch. Zwischen 9.45 Uhr und 12.45 Uhr konnten sie diverse Ordnungswidrigkeiten sowie eine Trunkenheitsfahrt und drei Vergehen gegen das Betäubungsmittelgesetz ahnden. Bei der Kontrolle eines Fernreisebusses stellten die Polizistinnen und Polizisten zwei Insassen fest, welche augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln standen. Daher wurden der 44-Jährige, seine 49-Jährige Begleiterin sowie deren Gepäck einer genaueren Kontrolle unterzogen. Hierbei wurden an und bei den beiden Tatverdächtigen Haschisch, Marihuana und Amphetamin in nicht geringer Menge aufgefunden und zusammen mit mehreren Mobiltelefonen und einem Laptop beschlagnahmt. Die beiden Personen wurden vorläufig festgenommen und eine Durchsuchung an deren Wohnanschrift angeregt. Hierbei konnte eine geringe Menge Marihuana und Haschisch aufgefunden werden. Die beiden Festgenommenen wurden nach Abschluss der strafprozessualen Maßnahmen wieder auf freien Fuß entlassen. Die Kriminalpolizei Tauberbischofsheim hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Großrinderfeld: Ergänzung zur Pressemeldung vom 16.02.2024

Nachdem eine 67-Jährige am 15. Februar in Großrinderfeld bei einem Unfall lebensgefährlich verletzt wurde (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/5715646), erlag die Frau am frühen Mittwochmorgen in einem Krankenhaus ihren schweren Verletzungen.

