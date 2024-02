Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 21.02.2024 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Ingelfingen/L1011: Auto fängt Feuer

Aus bislang unbekannter Ursache geriet am Dienstagnachmittag ein BMW auf der Landesstraße 1022 bei Ingelfingen in Brand. Gegen 16.30 Uhr befuhr eine 30-Jährige mit ihrem Pkw die Hauptstraße, als plötzlich Rauch aus dem Motorraum austrat. Kurz darauf folgten die ersten Flammen und das Fahrzeug geriet bis zum Eintreffen der Feuerwehr in Vollbrand. Der Schaden beläuft sich auf etwa 15.000 Euro.

Künzelsau: Außenspiegel beschädigt - Zeugen gesucht Nachdem ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker am Dienstagnachmittag den Außenspiegel eines VW Golf in Künzelsau abgefahren hatte, entstand Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Das Fahrzeug stand geparkt im Holderrainweg und wurde in der Zeit zwischen 13 Uhr und 16.50 Uhr beschädigt. Der Verursacher hatte nach dem Unfall das Gehäuse des Spiegels auf die Motorhaube des Golfs gelegt und sich anschließend von der Unfallstelle entfernt, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zum Verursacher machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07940 9400 beim Polizeirevier Künzelsau zu melden.

