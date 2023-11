Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Unfallflucht, Zeugen gesucht

Gaggenau (ots)

Ein bislang unbekannter Unfallverursacher soll nach einem Unfall in der Michelbacher Straße die falschen Daten hinterlegt haben. Der Vorfall ereignete sich am Mittwochvormittag an einem dortigen Friedhofparkplatz. Zwischen 10:50 Uhr und 12:20 Uhr soll der unbekannte Autofahrer die rechte Stoßstange eines schwarzen Nissan touchiert haben. Die Besitzerin des Nissan war zum Unfallzeitpunkt nicht vor Ort, fand jedoch einen an ihrem Fahrzeug angebrachten Zettel mit einer Telefonnummer. Versuche, die Nummer zu erreichen scheiterten, da die Rufnummer laut Auskunft nicht vergeben sein soll. Am Wagen der 65-jährigen Frau entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Gaggenau unter der Rufnummer 07225 98870 zu melden.

/to

