Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Festnahme nach räuberischem Diebstahl

Kehl (ots)

Am Montagmorgen, gegen 10 Uhr, schlug ein 45-jähriger Mann mit syrischer Staatsbürgerschaft mit einem Gegenstand die hintere Seitenscheibe eines Pkws ein, der auf einem Parkplatz in der Rheinstraße in Kehl stand. Im Anschluss kletterte der Mann in den Innenraum des Fahrzeuges und durchsuchte dieses nach Wertgegenständen. Hierbei konnte er einen Geldbeutel mit diversen Scheckkarten und Bargeld auffinden und nahm diesen an sich. Als sich der 36-jährige Fahrzeugbesitzer dem Pkw näherte, soll der Täter aus dem Fahrzeug ausgestiegen sein und versucht haben zu fliehen. Der Autobesitzer stellte sich dem Mann in den Weg und konnte ihn kurz festhalten. Als sich der mutmaßliche Dieb losriss und über den Parkplatz rannte, wurde er von dem Besitzer eingeholt und abermals festgehalten. Der 36-Jährige wurde von einem hinzugerufenen Zeugen beim Festhalten des Flüchtenden bis zum Eintreffen der Polizei unterstützt und konnte dabei seinen Geldbeutel wieder an sich nehmen. Die alarmierte Streifenwagenbesatzung nahm den Mann fest und verbrachte ihn für die polizeilichen Maßnahmen auf das Polizeirevier nach Kehl. Der Fahrzeugbesitzer und der Täter wurden bei dem Vorfall leicht verletzt.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Offenburg wurde der Beschuldigte am Dienstagmorgen der Haftrichterin beim Amtsgericht Offenburg vorgeführt. Diese erließ einen Haftbefehl wegen des Vorwurfs des räuberischen Diebstahls. Der Haftbefehl wurde gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt.

/vo

