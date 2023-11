Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Brand eines Motorrollers

Kuppenheim (ots)

Kuppenheim - Brand eines Motorrollers

Am Mittwoch morgen, kurz nach 8 Uhr, teilten mehrere Anrufer über Notruf mit, dass am Bahnhof Kuppenheim, beim dortigen Fahrradstellplatz ein Motorroller brenne. Beim Eintreffen der Streife brannte der Motorroller lichterloh, daneben stehende Fahrräder und die Überdachung wurden ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Die Feuerwehr Kuppenheim konnte den Brand schnell löschen. Der entstandene Schaden beträgt 5.000 Euro. Als Ursache kommt ein technischer Defekt an dem Motorroller in Betracht.

/AHim

