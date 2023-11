POL-HAM: Pedelec-Fahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Hamm-Uentrop (ots) - Unbekannte sind am Donnerstag, 9. November, zwischen 8.15 Uhr und 18.45 Uhr, in ein Einfamilienhaus an der Marker Allee eingebrochen. Durch das Beschädigen einer Tür gelangten der oder die Täter in das Haus und durchsuchten einige Räume - nach jetzigem Kenntnisstand flüchteten sie ohne Diebesgut. Es entstand Sachschaden. Hinweise zu dem Einbruch sowie zu verdächtigen Personen nimmt die Polizei ...

