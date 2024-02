POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 20.02.2023 mit einem Bericht aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn - Warnmeldung!

Heilbronn (ots) - Heilbronn: Zeugen nach versuchtem Einbruch gesucht Ein bisher unbekannter Mann versuchte am Montagmittag in eine Wohnung in Heilbronn einzubrechen. Gegen 12 Uhr hielt sich ein 44-Jähriger in seiner Wohnung in der Großgartacher Straße auf, als er plötzlich Geräusche an der Wohnungstür ...

