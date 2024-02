Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 20.02.2024 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Zeugen nach versuchtem Einbruch gesucht

Ein bisher unbekannter Mann versuchte am Montagmittag in eine Wohnung in Heilbronn einzubrechen. Gegen 12 Uhr hielt sich ein 44-Jähriger in seiner Wohnung in der Großgartacher Straße auf, als er plötzlich Geräusche an der Wohnungstür wahrnahm. Kurz darauf wurde die Türe einen Spalt geöffnet und eine Hand sichtbar in welcher ein Klappmesser gehalten wurde. Daraufhin drückte der Bewohner die Tür von innen zu, so dass der Unbekannte das Messer fallen lassen musste. In der Folge soll es noch zu einem Gerangel der beiden Männer gekommen sein, bevor der Täter auf einem Fahrrad flüchten konnte. Im Rahmen einer umgehend eingeleiteten Fahndung konnte der Flüchtende nicht mehr angetroffen werden. Wer hat zur Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 204060 an das Polizeirevier Heilbronn-Böckingen.

Güglingen-Eibensbach: Einbruch in Wohnhaus - Wer hat etwas gesehen?

Bereits in der Nacht vom 9. auf den 10. Februar verschafften sich Unbekannte unberechtigt Zutritt zu einem Wohnhaus in Güglingen. Der oder die Täter gelangten durch das gewaltsame Öffnen einer Glasscheibe ins Innere des Gebäudes in der Straße "Im Grund". Anschließend wurden Aktenschränke und ein Tresor ebenfalls mit Gewalt geöffnet und Bargeld im fünfstelligen Eurobereich entwendet. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise nimmt das Polizeirevier Lauffen unter der Telefonnummer 07133 2090 entgegen.

Heilbronn: Sachbeschädigung durch Sprengkörper - Wer hat etwas gesehen?

Zwei bisher unbekannte Jugendliche beschädigten am Montagabend durch einen Sprengkörper zwei Briefkästen in Heilbronn. Gegen 19.30 Uhr warfen die Täter den Sprengkörper in einen Briefkasten in der Schillerstraße 68. Durch die folgende Explosion wurden zwei Briefkästen zerstört und umherfliegende Teile beschädigten die Hauswand. Nach der Tat sollen die beiden Personen in Richtung Kernstraße geflüchtet sein. Die Höhe des Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. Zeugen, die Angaben zu den Geschehnissen oder den beiden Jugendlichen machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 an das Polizeirevier Heilbronn zu wenden.

Heilbronn: Autos zerkratzt - Zeugen gesucht

Sachschaden in Höhe von circa 6.000 Euro verursachten Unbekannte in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Heilbronn. Zwischen Samstagabend, 20 Uhr, und Sonntagvormittag, 11 Uhr, zerkratzten der oder die Täter zwei in der Olgastraße geparkte Fahrzeuge an der linken Fahrzeugseite. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.

Bad Friedrichshall: Betrunken Unfall verursacht und geflüchtet

Über 1,5 Promille zeigte ein Atemalkoholtest am frühen Dienstagmorgen nach einem Unfall in Bad Friedrichshall an. Gegen 1 Uhr meldete ein Zeuge ein stark unfallbeschädigtes Fahrzeug an der Landesstraße 1096 zwischen Bad Friedrichshall und Untergriesheim. Im weiteren Verlauf konnten die Beamten ermitteln, dass eine 27-Jährige zuvor mit dem Kia auf der L1096 unterwegs war und vermutlich aufgrund ihrer Alkoholisierung nach links von der Fahrbahn abkam und mit der Leitplanke kollidierte. Anschließend ließ die Frau ihr nicht mehr fahrbereites Auto einfach stehen und verließ unerlaubt die Unfallstelle. Die Unfallverursacherin konnte an ihrer Wohnanschrift angetroffen werden. Nachdem der dort durchgeführte Atemalkoholtest ein Ergebnis von über 1,5 Promille anzeigte, musste die Frau die Beamten in ein Krankenhaus begleiten und zwei Blutproben abgeben. Ihr Führerschein wurde einbehalten. Sie muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell