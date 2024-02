Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 20.02.2024 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Lauda-Königshofen: Einbruchsversuch misslingt - Zeugen gesucht

Eine bisher unbekannte Person versuchte sich am vergangenen Wochenende Zutritt zu einem Büroraum einer Tankstelle in Lauda-Königshofen zu verschaffen. Der Täter begab sich zwischen 21 Uhr am Samstag und 8 Uhr am Sonntag auf das Gelände in der Hauptstraße. Dort schlug er mit einem unbekannten Gegenstand auf eine Scheibe am Gebäude ein, die jedoch aufgrund ihrer Beschaffenheit nicht zerbrach. Daher misslang der Einbruchsversuch und der Täter flüchtete. Er hinterließ aber Sachschaden von mehreren hundert Euro. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09343 62130 beim Polizeiposten Lauda-Königshofen zu melden.

Tauberbischofsheim: Mehrere Fahrzeuge in Stifterstraße zerkratzt

Das Polizeirevier Tauberbischofsheim sucht Zeugen, nachdem ein Unbekannter in der Nacht auf Montag mehrere Fahrzeuge in der Tauberbischofsheimer Stifterstraße zerkratzte. Mit einem spitzen Gegenstand wurden ein Audi A3, ein 5er BMW, ein Mercedes sowie zwei weitere Pkws beschädigt. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Weitere Geschädigte oder mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09341 810 beim Polizeirevier Tauberbischofsheim zu melden.

A81 / Großrinderfeld: Viele Verstöße bei zweistündiger Kontrollaktion

Mehr als 20 Verstöße stellten Polizeibeamte bei einer Kontrolle am Montagvormittag auf der Autobahn 81 bei Großrinderfeld fest. Auf dem Rastplatz Spitalwald zwischen der Anschlussstelle Tauberbischofsheim und der Landesgrenze Bayern wurden zwischen 10 und 12 Uhr 56 Fahrzeuge und knapp 50 Personen kontrolliert. Hierbei wurden 13 Verstöße gegen Sozialvorschriften, fünf wegen Ladungssicherung sowie zwei wegen schlechter Bereifung geahndet. Darüber hinaus wurden Sicherheitsleistungen in Höhe von 275 Euro einbehalten.

