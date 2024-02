Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 20.02.2024 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Öhringen: Livestream sorgt für Polizeieinsatz

Der Livestream eines 21-Jährigen auf einer großen Videoplattform rief am Montagnachmittag die Polizei in Öhringen auf den Plan. Nachdem der junge Mann in einer leerstehenden Lagerhalle in der Gleiwitzerstraße mehrere Gegenstände zunächst verbrannte, diese dann mit einem Feuerlöscher wieder löschte und sich dabei filmte, wurde die Polizei informiert. Bis zum Eintreffen der Streife begab sich der Mann vor das Gebäude und führte hier als angeblicher Fernsehreporter Interviews mit Passanten. Nachdem die Polizei eingetroffen war, weigerte sich der 21-Jährige seinen Livestream zu beenden. Als ihm hierauf das Mobiltelefon abgenommen werden sollte, versuchte er die Beamten anzugreifen und musste schließlich zu Boden gebracht werden. Beim Transport zum Streifenwagen stieß er zudem wüste Beleidigungen aus. Er wurde im Anschluss in ein Krankenhaus gebracht und muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen.

Öhringen: Schlägerei am Bahnhof - Zeugen gesucht

Mehrere Verletzungen trug ein 32-Jähriger am Montagnachmittag in Öhringen davon, nachdem zwei Männer auf ihn eingeschlagen und eingetreten haben sollen. Gegen 13.30 Uhr hielt sich der Mann zusammen mit einem weiteren Mann am Gleis 1 des Bahnhofs auf. Hier sollen zwei bislang unbekannte Männer hinzugekommen sein und es habe sich ein Streitgespräch entwickelt. Im weiteren Verlauf sollen die beiden Männer gemeinsam auf den 32-Jährigen eingeschlagen und ihm mehrere Tritte versetzt haben, als er bereits verletzt auf dem Boden lag. Erst als zwei mutige Passantinnen die beiden Schläger lautstark aufforderten Aufzuhören, ließen sie von dem am Boden liegenden Mann ab und flüchteten. Der 32-Jährige musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben: 1. Tatverdächtiger: 16-17 Jahre, ca. 1,85 Meter, kurze Haare, Dreitagebart, schwarze Kleidung, evtl. Kapuzenpullover, osteuropäischer Akzent 2. Tatverdächtiger: 16-17 Jahre, ca. 1,70 Meter, dunkler Bart, dunkle Haare, südländisches Aussehen, sprach persisch

Zeugen des Vorfalls, bzw. Personen die Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07941 9300 beim Polizeirevier Öhringen zu melden.

