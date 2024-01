Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Haftvorführung für Handy-Entreißer

Berlin - Marzahn-Hellersdorf (ots)

Am Donnerstagmorgen nahm die Bundespolizei zwei polizeibekannte Handydiebe nach einem Diebstahl am S-Bahnhof Nöldnerplatz vorläufig fest.

Gegen 1 Uhr wandte sich eine Geschädigte an die Polizei Berlin. Sie gab an, in einer S-Bahn der Linie 5 am S-Bahnhof Nöldnerplatz durch zwei gemeinschaftlich handelnde junge Männer bestohlen worden zu sein. Als sich die S-Bahntüren schlossen, habe einer der Tatverdächtigen ihr Mobiltelefon entrissen und sei mit seinem Komplizen geflüchtet. Aufgrund einer Handyortung konnten die 21- und 25-jährigen Männer aus Moldau kurz darauf in der Nähe des Berliner Ostbahnhofs durch Bundespolizisten gestellt werden.

Neben dem Mobiltelefon der 22-Jährigen fanden die Beamtinnen und Beamten auch eine Geldkarte und stellten diese sicher. Ermittlungen zufolge entwendeten die Tatverdächtigen einem 56-jährigen Deutschen diese etwa zwei Stunden zuvor am Bahnhof Ostkreuz.

Die Bundespolizei ermittelt wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Diebstahls. Die beiden Tatverdächtigen sollen noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden. Die Geschädigte erhielt ihr Smartphone noch vor Ort zurück.

