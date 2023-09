Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Streit eskaliert

Gera (ots)

In den Nachmittagsstunden des 09.09.2023 gerieten vor den Gera-Arcaden in Gera zwei männliche Personen in Streit, als einer der Männer dem anderen mit der Faust ins Gesicht schlug. Dieser stürzte dadurch zu Boden und seine in der Hand gehaltene Glasflasche zerbrach. Mit dem abgebrochenen Flaschenhals bedrohte er seinen Angreifer, dieser schlug ihm daraufhin erneut ins Gesicht. Durch Passanten konnten die beiden Kontrahenten getrennt und bis zum Eintreffen der alarmierten Polizeistreifen festgehalten werden. Beide erwartet nun ein Ermittlungsverfahren.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell