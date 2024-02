POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 21.02.2024 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Buchen-Hettingenbeuern: Zeugen nach Einbruch in Wohnhaus gesucht

Eine bisher unbekannte Person verschaffte sich am Dienstag unberechtigt Zutritt zu einem Haus in Hettingenbeuern. Zwischen 6.30 Uhr und 14.15 Uhr gelangte der Täter oder die Täterin durch das gewaltsame Öffnen einer Türe zunächst ins Innere des Gebäudes in der Straße "Am Mühlberg". Anschließend wurde versucht einen Tresor zu entwenden. Als dies misslang flüchtete die Person unerkannt. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06281 9040 beim Polizeirevier Buchen zu melden.

Adelsheim: Pkw ausgebrannt

Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts brannte am Dienstagmorgen ein Pkw bei Adelsheim aus. Gegen 7.50 Uhr war eine 19-Jährige mit ihrem BMW von Leibenstadt in Richtung Adelsheim unterwegs, als kurz vor Adelsheim Rauch und Flammen aus dem Motorraum schlugen. Die junge Frau stellte das Fahrzeug daraufhin am rechten Fahrbahnrand ab und verließ das Auto. Kurz darauf stand der BMW bereits in Vollbrand und musste durch die Feuerwehren aus Adelsheim und Leibenstadt gelöscht werden. Der Sachschaden wird auf circa 5.000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Löscharbeiten musste die Fahrbahn komplett gesperrt werden. Das Wrack des BMWs wurde abgeschleppt.

Mosbach: Zeugen nach Einbruch in Imbiss gesucht

Zwei bisher unbekannte, männliche Jugendliche verschafften sich am frühen Mittwochmorgen unberechtigt Zutritt zu einem Imbiss in Mosbach. Gegen 1.30 Uhr warfen die Täter mit einem Gullideckel das Fenster des Gebäudes in der Kesslergasse ein und gelangten so ins Innere. Anschließend entfernten sie eine Videokamera und nahmen Bargeld im mittleren dreistelligen Eurobereich aus einer Kasse an sich. Als sie von einem Zeugen gestört wurden, flüchteten die Jugendlichen zunächst in Richtung Farbgasse. Eine umgehend eingeleitete Fahndung verlief erfolglos. Der verursachte Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Die beiden Täter werden wie folgt beschrieben: Täter 1: - Circa 16 Jahre alt - Circa 1,65 Meter groß - Schlank - Dunkle Haare und Dreitagebart - Trug eine blaue Jeans und eine schwarze Daunenjacke mit weißer Kapuze Täter 2: - Circa 16 Jahre alt - Circa 1,65 Meter groß - Schlank - Dunkle Haare - Trug eine blaue Jeans und eine schwarze Daunenjacke

Wer kann Angaben zu den Geschehnissen oder den beiden Jugendlichen machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 06261 8090 an das Polizeirevier Mosbach.

