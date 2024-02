Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 21.02.2024 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn-Neckargartach: Einbruch in Wohnung - Zeugen gesucht

Eine unbekannte Person verschaffte sich am Dienstagnachmittag unberechtigt Zutritt zu einer Wohnung in Heilbronn-Neckargartach. Zwischen 12.30 Uhr und 16 Uhr gelangte der Täter oder die Täterin auf bisher unbekannte Weise ins Innere der Wohnung in der Hirschstraße und durchwühlte Schränke und Schubladen. Anschließend flüchtete die Person mit einer Spiderman-Actionfigur und Schmuck. Der Wert der erbeuteten Gegenstände liegt im unteren dreistelligen Eurobereich. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 204060 an das Polizeirevier Heilbronn-Böckingen.

Bad Rappenau: Frau belästigt - Polizei sucht Zeugen

Die Polizei in Eppingen sucht Zeugen, nachdem eine Frau am Dienstagabend in Bad Rappenau von einem Unbekannten belästigt wurde. Gegen 21.30 Uhr ging die 34-Jährige mit ihrem Hund in den öffentlichen Parks rund um die Schubertstraße spazieren, als ihr ein Mann entgegenkam und sie zunächst in ein Gespräch verwickelte. Hierbei soll er sich immer wieder an sie angenähert haben und ihr dann mehrfach an das Gesäß gefasst haben. Als die Frau im unmissverständlich klarmachte, dass sie das nicht möchte entfernte sich der Unbekannte zunächst. Kurze Zeit später näherte er sich allerdings erneut, woraufhin die 34-Jährige in den Garten eines Hauses in der Schuberstraße ging und lautstark auf sich aufmerksam machte. Als daraufhin von einem Anwohner der Rollladen geöffnet wurde, soll der Mann der Frau eine Ohrfeige gegeben haben und davongelaufen sein. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: - circa 20 Jahre alt - 1,70 Meter groß - sprach akzentfrei Deutsch - dunkle Haar, dunkler Teint - trug schwarze Kleidung, eine rote Mütze und einen roten Rucksack bei sich Wer kann Angaben zu den Geschehnissen oder dem Mann machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07262 60950 an das Polizeirevier Eppingen.

Kirchardt: Mehrere Gartenhäuser aufgebrochen - Wer hat etwas gesehen?

Unbekannte brachen am vergangenen Wochenende mehrere Gartenhäuser in Kirchardt auf. Zwischen Samstagmittag, 13 Uhr, und Dienstagvormittag, 11 Uhr, verschafften der oder die Täter sich gewaltsam Zutritt zu vier Gartenhäusern im Gewann "Reute" und "Pfitsche". Anschließend wurden alle Gebäude durchsucht, erheblicher Sachschaden verursacht und mehrere Gegenstände, unter anderem eine Kettensäge, ein Rasenmäher und ein Notstromaggregat entwendet. Die genaue Höhe des Schadens kann noch nicht beziffert werden. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07262 60950 beim Polizeirevier Eppingen zu melden.

Heilbronn: Mann bei Unfall schwer verletzt

Ein Verletzter und Sachschaden in Höhe von circa 6.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am frühen Mittwochmorgen in Heilbronn. Gegen 1 Uhr war ein 26-Jähriger mit seinem BMW auf dem Verbindungsweg zwischen dem Wartberg und der Öhringer Straße unterwegs, als er vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und nach links von der Fahrbahn abkam. Hier kollidierte der Wagen mit einem Eisenzaun. Der Fahrer zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der BMW war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

Heilbronn: Fußgängerin angefahren

Leichte Verletzungen zog sich eine Fußgängerin am Dienstagmorgen bei einem Unfall in Heilbronn zu. Gegen 8 Uhr bog eine 40-Jährige mit ihrem Fiat von der Wilhelmstraße nach links in die Cäcilienstraße ab. Hierbei übersah sie vermutlich die 22-Jährige, welche zeitgleich die Cäcilienstraße zu Fuß überquerte und kollidierte mit dieser. Die junge Frau wurde im Anschluss mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand geringer Sachschaden.

Pfaffenhofen: Wohnwagen gestohlen - Zeugen gesucht

In der Nacht von Sonntag auf Montag entwendeten Unbekannte einen Wohnwagen in Pfaffenhofen. Zwischen 23.55 Uhr und 0.05 Uhr hebelten zwei Täter das Eingangstor zum Wohnwagenabstellplatz in der Rodbachstraße auf, fuhren mit einem Pkw auf das Gelände und kuppelten den Anhänger an. Anschließend fuhren sie davon. Der Schaden wird auf circa 35.000 Euro geschätzt. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Angaben zum Verbleib des Wohnwagens machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07135 6507 beim Polizeiposten Güglingen zu melden.

