Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 23.02.2024 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn-Frankenbach: Pkw ausgebrannt - Zeugen gesucht

Warum am Donnerstagabend in Heilbronn-Frankenbach ein Pkw in Flammen aufging ist noch unklar. Gegen 23.30 Uhr fing ein in der Weidenmannsgasse abgestellter Ford Transit aus bisher unbekannter Ursache Feuer. Im weiteren Verlauf geriet das Fahrzeug in Vollbrand und brannte komplett aus. Hierdurch wurde ein hinter dem Ford geparkter Toyota sowie Rollläden und ein Fensterrahmen eines Gebäudes in Mitleidenschaft gezogen. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 45.000 Euro geschätzt. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann Angaben zu den Geschehnissen machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 204060 an das Polizeirevier Heilbronn-Böckingen.

Lauffen am Neckar: Wohnung nach Brand nicht mehr bewohnbar

Sachschaden in Höhe von circa 80.000 Euro sind die Folge eines Brandes am Donnerstagabend in Lauffen am Neckar. Vermutlich aufgrund unsachgemäßem Umgang mit Asche aus einem Kamin, welche auf dem Balkon gelagert wurde, entzündete sich gegen 18.45 Uhr ein Kunststofffenster des Gebäudes in der Heilbronner Straße. Die Feuerwehr konnte die Flammen schnell unter Kontrolle bringen. Trotzdem ist die Wohnung durch Rauch- und Rußeinwirkung derzeit nicht bewohnbar. Die beiden Bewohner zogen sich bei der Rettung ihrer Katzen leichte Verletzungen zu.

Heilbronn: Unfall verursacht und geflüchtet - Zeugen gesucht

Am Donnerstagmorgen verursachte der Fahrer eines dunkelblauen Pkw einen Unfall in Heilbronn und flüchtete anschließend. Gegen 10.30 Uhr war eine 21-Jährige mit ihrem Opel Corsa in der Friedhofstraße unterwegs, als sie auf Höhe der Karlstraße einen Pkw wahrnahm, welcher augenscheinlich auf der Straße wenden wollte. In dem Moment als die junge Frau hinter dem zu diesem Zeitpunkt stehenden Fahrzeug vorbeifuhr, fuhr dessen Fahrer rückwärts und kollidierte mit dem Opel. Zunächst stiegen beide Beteiligten aus und sprachen kurz miteinander. Als die 21-Jährige dann zu ihrem Fahrzeug lief um etwas zu holen, setzte sich der Unbekannte Mann in sein Auto und fuhr davon ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der Unfallverursacher kann wie folgt beschrieben werden: - Circa 60 bis 65 Jahre alt - Circa 1,75 Meter groß - Gräuliche Haare und Drei-Tage-Bart Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 74790 an das Polizeirevier Heilbronn.

