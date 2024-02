Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 22.02.2024 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Tauberbischofsheim: Sechs Fahrzeuge zerkratzt - Zeugen gesucht

Ein Unbekannter trieb in der Nacht auf Mittwoch in Tauberbischofsheim sein Unwesen und beschädigte mehre Fahrzeuge. Mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt der Täter zwischen 18.30 Uhr am Dienstag und 7.45 Uhr am Mittwoch in der Straße "Am Bild" einen Renault und einen VW Touran. Vermutlich im selben Zeitraum wurden ein Mitsubishi, ein Kia, ein Skoda sowie ein Citroen in der Dr.-Ulrich-Straße auf Höhe des Friedhofs ebenfalls zerkratzt. Die Ermittlungen zur Schadenshöhe und dem Täter dauern an. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09341 810 beim Polizeirevier Tauberbischofsheim zu melden.

Lauda-Königshofen: Aggressiver Mann landet in Polizeigewahrsam

Weil ein 28-Jähriger am Mittwochabend in Lauda-Königshofen zunächst versuchte einen anderen Mann zu bestehlen und anschließend Polizeibeamte beleidigte und bespuckte, musste er die Nacht in einer Zelle verbringen. Gegen 21.30 Uhr hielt der Mann einen 49-Jährigen an, der mit seinem Pkw in der Schillerstraße unterwegs war. Als dieser sein Fenster öffnete und fragte ob alles in Ordnung sei, griff der 28-Jährige ins Fahrzeug und forderte die Herausgabe der Geldbörse. Der Autofahrer fuhr daraufhin los und der Tatverdächtige flüchtete zunächst. Durch die hinzugerufene Polizei konnte der Mann jedoch wenig später im Bereich der Bahnhofstraße angetroffen und einer Kontrolle unterzogen werden. Hierbei verhielt er sich höchst aggressiv und fing sofort an die Beamten zu beleidigen. Nachdem er sich zudem nicht ausweisen konnte wurde er zur Polizeidienststelle gebracht. Hierbei setzte er die Beleidigungen fort, versuchte die eingesetzten Beamten zu bespucken und bedrohte sie. Die restliche Nacht durfte er daraufhin in der Gewahrsamszelle des Polizeireviers Tauberbischofsheim verbringen. Er muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen.

A81/Widdern: Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Da zwei Fahrzeuglenker nach einem Unfall am Mittwochnachmittag auf der Autobahn 81 unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang machten, sucht die Polizei Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben. Nach bisherigem Kenntnisstand befuhren die beiden Pkw-Lenker gegen 14.55 Uhr als Teil einer Fahrzeugkolonne die Autobahn 81 in Fahrtrichtung Würzburg. Kurz vor dem Parkplatz Volkshausen starteten beiden einen Überholvorgang in dessen Folge es zum Zusammenstoß zwischen dem Audi und dem Skoda kam. Der Gesamtschaden wird auf 8.000 Euro geschätzt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09341 60040 beim Verkehrsdienst Tauberbischofsheim zu melden.

Tauberbischofsheim: Stoßstange von VW beschädigt - Zeugen gesucht

Die Polizei sucht Zeugen, nachdem am Dienstag ein Fahrzeug in Tauberbischofsheim beschädigt wurde. Eine 54-Jährige parkte ihren VW T-Roc gegen 7 Uhr auf dem Parkplatz eines Pflegeheims in der Kappellenstraße. Gegen 14.45 Uhr fuhr sie nach Hause und stellte dort frische Beschädigungen an ihrer Heckstoßstange fest. Die Höhe des entstandenen Schadens wird auf 1.500 EUR geschätzt. Zeugen, die Angaben zum Unfallverursacher machen können werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09341 810 beim Polizeirevier Tauberbischofsheim zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell